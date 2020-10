Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2020 ore 09:30 (Di sabato 10 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 10 OTTOBRE 2020 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER I CANTIERI ATTIVI, A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA VIA TRAIANA TRA I COMUNI DI COLLEFERRO E SEGNI; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7 Roma-MINTURNO E Roma NAPOLI VIA FORMIA, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLE STAZIONI DI Roma TERMINI E NAPOLI CENTRALE, FINO AL PROSSIMO 29 NOVEMBRE IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO CON MODIFICHE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 10 OTTOBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER I CANTIERI ATTIVI, A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA VIA TRAIANA TRA I COMUNI DI COLLEFERRO E SEGNI; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL7-MINTURNO ENAPOLI VIA FORMIA, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE NELLE STAZIONI DITERMINI E NAPOLI CENTRALE, FINO AL PROSSIMO 29 NOVEMBRE IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO CON MODIFICHE ...

