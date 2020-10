Tra i negazionisti a Roma: 'Ci hanno rovinato con i vaccini e ora mentono sull'epidemia per controllarci' (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono diverse le motivazioni che oggi hanno spinto i manifestanti complottisti a riunirsi in piazza Bocca della Verità a Roma: tutti sono però convinti che nella gestione dell'emergenza coronavirus il ... Leggi su globalist (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono diverse le motivazioni che oggispinto i manifestanti complottisti a riunirsi in piazza Bocca della Verità a: tutti sono però convinti che nella gestione dell'emergenza coronavirus il ...

marattin : Ho scoperto che basta mettere in dubbio che sia una assoluta certezza matematica (anziché un esito da evitare,rispe… - Salvo_Parisi : RT @FedeAngeli: E le prime 50 multe da 400 euro sono state fatte! Barillari sarà tra questi grazie ai filmati che lo immortalano senza masc… - 101AnagrammiZen : *COVIDIOTI* La mascherina è obbligatoria —? E tra coglioni sale rabbia. Mah... (Il Portalettere) #negazionisti… - jobwithinternet : RT @Filomen30847137: #10ottobre La folla contro gli agenti: 'Non ha fatto nulla, arrestateci Tutti' Tra i cartelli: 'Non sono negazionista… - sonia_frasca : RT @FedeAngeli: E le prime 50 multe da 400 euro sono state fatte! Barillari sarà tra questi grazie ai filmati che lo immortalano senza masc… -