"Ti saluta E. da Montecarlo". La Gregoraci resta muta: amorazzi, imbarazzo al Grande Fratello Vip (e Pretelli umiliato) (Di sabato 10 ottobre 2020) "A volte la capisco, altre mi gela. Non la capisco. Ci sono piccole gelosie che non capisco": Pierpaolo Pretelli è disperato. Non capisce i comportamenti di Elisabetta Gregoraci. "Spesso lei è vaga: sembra essere provocante, altre volte abbastanza assente", continua l'ex velino di Striscia la notizia al Grande Fratello Vip. Signorini gli chiede di mettere da parte il proprio orgoglio e di tentare. "Siamo amici speciali. Fuori da questa casa ci sono persone che mi pensano. Sono entrata da single", risponde Elisabetta. E spunta la storia dell'aereo: il presunto flirt fuori dal Gf vip sarebbe legato ad un pilota. Lei frena. Lui chiede. Signorini incalza: "Ti saluta E. da Montecarlo". Poi Elisabetta abbraccia Pierpaolo. Nulla di più, ma il gossip diventa rovente. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) "A volte la capisco, altre mi gela. Non la capisco. Ci sono piccole gelosie che non capisco": Pierpaoloè disperato. Non capisce i comportamenti di Elisabetta. "Spesso lei è vaga: sembra essere provocante, altre volte abbastanza assente", continua l'ex velino di Striscia la notizia alVip. Signorini gli chiede di mettere da parte il proprio orgoglio e di tentare. "Siamo amici speciali. Fuori da questa casa ci sono persone che mi pensano. Sono entrata da single", risponde Elisabetta. E spunta la storia dell'aereo: il presunto flirt fuori dal Gf vip sarebbe legato ad un pilota. Lei frena. Lui chiede. Signorini incalza: "TiE. da". Poi Elisabetta abbraccia Pierpaolo. Nulla di più, ma il gossip diventa rovente. ...

ValeDirection08 : RT @mascaraemma: la E di Montecarlo ti saluta... noi: e manco Elisabetta ha capito #GFVIP - walter37688434 : RT @alessan57660240: No ma lei non ha uno fuori .. no ma lei nn guarda solo i soldi .. #gfvip “ti saluta E. Da Montecarlo “.. ridicola! Le… - alessan57660240 : No ma lei non ha uno fuori .. no ma lei nn guarda solo i soldi .. #gfvip “ti saluta E. Da Montecarlo “.. ridicola!… - Giubia0 : @StasyGrasi Signorini ha detto ad Eligreg “E. da Montecarlo ti saluta calorosamente” e ha fatto intendere che è lui… - Alee_Raven_ : RT @mascaraemma: la E di Montecarlo ti saluta... noi: e manco Elisabetta ha capito #GFVIP -