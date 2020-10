Sisma in Centro Italia, scossa sentita in molti luoghi (Di domenica 11 ottobre 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata intorno alle 19.11 nel Centro Italia. Il Sisma è stato avvertito distintamente Alle ore 19.11 si è verificata nel Centro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 ottobre 2020) Unadi terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata intorno alle 19.11 nel. Ilè stato avvertito distintamente Alle ore 19.11 si è verificata nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

estensecom : E' intervenuto il presidente della Regione Stefano Bonaccini al taglio del nastro tanto atteso da Poggio Renatico d… - MauroLibe : RT @snam: Inaugurati oggi a Poggio Renatico (FE), alla presidenza del Presidente @sbonaccini, il Centro Civico, pienamente recuperato dopo… - 5stelletv : Terremoto, scossa in Centro Italia: il sisma avvertito distintamente dalla popolazione - giannettimarco : RT @leggoit: #Terremoto, scossa in Centro Italia: magnitudo 3.0, il sisma avvertito distintamente dalla popolazione - rosatoeu : Terremoto, scossa in Centro Italia: magnitudo 3.0, il sisma avvertito distintamente dalla popolazione. -