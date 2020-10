Si lancia dal quarto piano, viva grazie ai panni stesi (Di sabato 10 ottobre 2020) I panni stesi sui balconi sottostanti potrebbero salvare la vita di una donna di 40 anni che nel tardo pomeriggio si lanciata dal quarto piano della propria abitazione a poche decine di metri dal ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 ottobre 2020) Isui balconi sottostanti potrebbero salvare la vita di una donna di 40 anni che nel tardo pomeriggio sita daldella propria abitazione a poche decine di metri dal ...

Genshin Impact alla conquista del mondo: MiHoYo supera i 100 milioni di dollari di incassi

La nuova avventura ruolistica di MiHoYo supera la soglia dei 100 milioni di dollari di incassi globali dopo sole due settimane dal lancio ...

