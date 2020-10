Sanremo Giovani 2021 | da Francesco Monte a Giulia Molino | ecco i primi ammessi

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 ottobre 2020) Sono 61 gli artisti che si sfideranno nelle prime audizioni dal vivo di Sanremo Giovani, la competizione al via il 19 e il 20 ottobre nella sede di Rai Radio che proseguirà in tv con AmaSanremo, cinque serate in onda tutti i giovedì, dal 29 ottobre al 26 novembre, su Raiuno in seconda serata. A presentarsi di fronte alla commissione presieduta dal direttore artistico del Festival Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis saranno molte vecchie conoscenze della musica e della televisione.