“Prima di incularmi baciami sul collo Se ti vuoi scopa’ una | la devi corteggiare Giletti lo ha fatto” | Salvatore Buzzi sul caso La7

Leggi su tpi

(Di sabato 10 ottobre 2020): “Formigli mi voleva pagare, vado gratis da” È scoppiato un vero e proprioa La7 per via di, protagonista insieme a Massimo Carminati dell’inchiesta Mafia Capitale, che nella serata di domenica 11 ottobre sarà ospite di Non è l’Arena di Massimodopo aver rifiutato di partecipare al programma di Corrado Formigli Piazzapulita, in onda sempre sulla stessa emittente. O almeno questo è quello che sostiene lui dal momento che Formigli, invece, afferma esattamente il contrario: ovvero di essere stato lui a rifiutarsi di ospitareperché “voleva essere pagato profumatamente”. Chi ha provato a far luce sulla vicenda è stato il ...