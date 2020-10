MotoGP in pista a Le Mans | Fabio Quartararo il più veloce nelle prove libere

Leggi su newsmondo

(Di sabato 10 ottobre 2020), ledel GP di Francia.il piùa Le. LE(FRANCIA) –, ledel GP di Francia. I tempi combinati delle sessioni delleparlano francese. E’il piùdavanti a Miguel Oliveira e Franco Morbidelli. Bene Jack Miller (quarto) con Vinales e Crutchlow a subito dietro. In Q2 anche Zarco, Rossi, Espargaro e Dovizioso. @Q20 fastest while @JoanMirOfficial heads for Q1!Contrasting fortunes for the title challengers at Le! @shark helmets #FrenchGP ...