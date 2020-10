Monza, altri tre casi di positività al Covid-19: i giocatori sono asintomatici (Di sabato 10 ottobre 2020) “A.C. Monza informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra“. Nuovi casi di positività all’interno del gruppo squadra del Monza, club militante in Serie B. Dopo i due contagi emersi nei giorni scorsi, quest’oggi il Monza ha rilevato altri tre positivi. “I tre calciatori sono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio” si legge nella nota del club lombardo. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “A.C.informa che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti,stati riscontratitredi positività al-19 all’interno del gruppo squadra“. Nuovidi positività all’interno del gruppo squadra del, club militante in Serie B. Dopo i due contagi emersi nei giorni scorsi, quest’oggi ilha rilevatotre positivi. “I tre calciatoricompletamente, e come da normative sanitarie in vigore,stati immediatamente posti in quarantena a domicilio” si legge nella nota del club lombardo.

