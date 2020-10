Mika, il concerto "I Beirut" in esclusiva su Sky Uno e Now TV (Di sabato 10 ottobre 2020) ... Firenze, Mika si esibisce, in versione più intima, con alcuni dei suoi pezzi più noti, da "Grace Kelly" a "Promiseland", da "Love Today" a "Elle Me Dit" fino a "Any Other World" ed "Happy Ending". ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 ottobre 2020) ... Firenze,si esibisce, in versione più intima, con alcuni dei suoi pezzi più noti, da "Grace Kelly" a "Promiseland", da "Love Today" a "Elle Me Dit" fino a "Any Other World" ed "Happy Ending". ...

Corriere : Su @7Corriere il racconto esclusivo di @mikasounds di I Love Beirut il concerto documentario realizzato dal cantant… - VanityFairIt : Con un concerto virtuale a supporto del proprio Paese natale, organizzato su Youtube, @mikasounds ha raccolto un mi… - mery_claire91 : RT @SkyTG24: Mika, il concerto 'I ? Beirut' in esclusiva su Sky Uno e Now TV - SkyTG24 : Mika, il concerto 'I ? Beirut' in esclusiva su Sky Uno e Now TV - mrs_plastic_bag : daje un altro concerto di Mika che finisce nell'elenco di Sky Arte, ormai ho pure perso il conto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mika concerto Mika, il concerto "I ? Beirut" in esclusiva su Sky Uno e Now TV Sky Tg24 Mika, il concerto "I Beirut" in esclusiva su Sky Uno e Now TV

Serata speciale domenica 11 ottobre su Sky. Alle 21.15, in prima visione televisiva e in esclusiva assoluta per l’Italia, ci sarà Mika con il suo concerto "I ?? Beirut”, uno vero e proprio show benefi ...

La poesia di Mika per la sua Beirut

«Le mie radici non mi hanno mai abbandonato. Il mio cuore batte per questa città che m’ha visto nascere, ma che ho conosciuto veramente, da bambino, soltanto attraverso le foto color seppia della nost ...

Serata speciale domenica 11 ottobre su Sky. Alle 21.15, in prima visione televisiva e in esclusiva assoluta per l’Italia, ci sarà Mika con il suo concerto "I ?? Beirut”, uno vero e proprio show benefi ...«Le mie radici non mi hanno mai abbandonato. Il mio cuore batte per questa città che m’ha visto nascere, ma che ho conosciuto veramente, da bambino, soltanto attraverso le foto color seppia della nost ...