Lazio, drive in al collasso. Anche 12 ore di fila per un tampone. E Zingaretti pensa al Pd (Di sabato 10 ottobre 2020) Impennata di contagi e drive in impazziti nel Lazio. Anche dodici ore di fila per un tampone. Lentezze in tutta la Regione, con Capitale e la Provincia di Roma letteralmente al collasso. Ma la risposta del governatore Nicola Zingaretti si fa attendere. Troppo impegnato a schivare i colpi dentro il Pd. Mentre l’assessore alla Salute Alessio D’Amato da giorni promette il raddoppio delle strutture. Lazio, drive in al collasso. E Zingaretti dorme Le cronache quotidiane raccontano di auto bloccate in coda fin dalle 2 del mattino. Per sottoporsi al tampone nel drive in alla Casa della Salute di Labaro, quartiere nord della capitale. Non va meglio a Fiumicino o al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Impennata di contagi ein impazziti neldodici ore diper un. Lentezze in tutta la Regione, con Capitale e la Provincia di Roma letteralmente al. Ma la risposta del governatore Nicolasi fa attendere. Troppo impegnato a schivare i colpi dentro il Pd. Mentre l’assessore alla Salute Alessio D’Amato da giorni promette il raddoppio delle strutture.in al. Edorme Le cronache quotidiane raccontano di auto bloccate in coda fin dalle 2 del mattino. Per sottoporsi alnelin alla Casa della Salute di Labaro, quartiere nord della capitale. Non va meglio a Fiumicino o al ...

g_zerbato : RT @DavelloStefano: Nel #Lazio per fare un tampone al drive in ci vogliono almeno 6 ore di attesa. Ed i risultati si sanno dopo almeno tre… - ghioldip : RT @DavelloStefano: Nel #Lazio per fare un tampone al drive in ci vogliono almeno 6 ore di attesa. Ed i risultati si sanno dopo almeno tre… - pietrogiliberti : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la Asl Roma 5 comunica l'apertura del drive in all'aeroporto di Guidonia. #Sal… - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio Aperto drive in all'aeroporto di #Guidonia - Carmela_oltre : RT @BlobRai3: ' BUONTAMPONI '. ('Amarcord'). 'È nostra intenzione potenziare raddoppiando la rete dei drive in - ha detto l'assessore regio… -