Il successo della mini-relazione sessuale che dura un mese (Di sabato 10 ottobre 2020) La pandemia sta cambiando la cultura del sesso? La risposta potrebbe essere sì, perché la contingenza ha spinto le persone a rapportarsi con modi e tempi diversi. Il corteggiamento è diventato più slow e di conseguenza più consapevole, a favore della qualità piuttosto che della quantità, mentre gli incontri da una notte e via (in inglese suona meglio: one night stand), si sono trasformati in mini-relazioni di almeno un mese, che coniugano sesso occasionale e intimità temporanea. Del resto, in tempi di coronavirus, chi si porta a casa uno sconosciuto?

Ultime Notizie dalla rete : successo della La rotonda è un successo della quarta circoscrizione La Cronaca di Verona Il fascino delle ombre: Leica M10 Monochrom, la prova

La casa tedesca, famosa per le sue macchine in bianco e nero, ha in catalogo un nuovo modello digitale. Lo abbiamo testato a lungo: è un apparecchio d’eccellenza ...

Campania in affanno, solo un mese per reagire. De Luca prospetta il lockdown

Per il presidente degli anestesisti Vergallo presto la Regione rischia di andare in sofferenza. Pochi posti per la densità abitativa, ospedali in difficoltà nella differenziazione dei percorsi Covid.

