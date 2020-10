Giro d’Italia, fuga vincente di Dowsett a Vieste. Almeida in Maglia Rosa (Di sabato 10 ottobre 2020) Alex Dowsett ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia 2020. Puccio e Holmes alle sue spalle. Almeida in Maglia Rosa. Vieste – Alex Dowsett ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia 2020. Frazione storica della Corsa Rosa visto per la prima volta l’Israel Start Up Nations ha conquistato il primo successo in questa competizione. Alle spalle del britannico, che ha sfruttato alla perfezione la fuga, Salvatore Puccio e Matthew Holmes, arrivati la traguardo con oltre 1′ di ritardo. Una frazione di trasferimento per il resto del gruppo. I migliori hanno tagliato il traguardo con più di 13′ dal vincitore. @alexDowsett wins in ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Alexha vinto l’ottava tappa deld’Italia 2020. Puccio e Holmes alle sue spalle.in– Alexha vinto l’ottava tappa deld’Italia 2020. Frazione storica della Corsavisto per la prima volta l’Israel Start Up Nations ha conquistato il primo successo in questa competizione. Alle spalle del britannico, che ha sfruttato alla perfezione la, Salvatore Puccio e Matthew Holmes, arrivati la traguardo con oltre 1′ di ritardo. Una frazione di trasferimento per il resto del gruppo. I migliori hanno tagliato il traguardo con più di 13′ dal vincitore. @alexwins in ...

