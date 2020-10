Gara 5 NBA Finals 2020: Miami non si arrende (Di sabato 10 ottobre 2020) Miami risorge dalle ceneri come una fenice e si aggiudica Gara 5 delle NBA Finals 2020. Una partita che rimarrà nella storia della pallacanestro americana decisa solo a 16 secondi dall’ultima sirena. Il punteggio finale è di 111-108 in favore di Miami. Gli Heat sono ancora vivi grazie ad un “jordanesco” Jimmy Butler che trova la sua seconda tripla doppia nelle finali e porta Miami a Gara 6 in programma tra domenica e lunedì notte. Gara 5 NBA Finals 2020: Butler trascina Miami Primo match point per i Lakers che partono subito forte imponendo alti ritmi alla squadra di Spoelstra. Il primo parziale è di 7-0 per i gialloviola che indossano la divisa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020)risorge dalle ceneri come una fenice e si aggiudica5 delle NBA. Una partita che rimarrà nella storia della pallacanestro americana decisa solo a 16 secondi dall’ultima sirena. Il punteggio finale è di 111-108 in favore di. Gli Heat sono ancora vivi grazie ad un “jordanesco” Jimmy Butler che trova la sua seconda tripla doppia nelle finali e porta6 in programma tra domenica e lunedì notte.5 NBA: Butler trascinaPrimo match point per i Lakers che partono subito forte imponendo alti ritmi alla squadra di Spoelstra. Il primo parziale è di 7-0 per i gialloviola che indossano la divisa ...

