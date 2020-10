Flavio Briatore: “La pandemia è diventata l’assicurazione di questo governo” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sono un testimone, sono stato contagiato e ne sono uscito. Il governo, oltre ad incoraggiare la gente a mantenere il distanziamento sociale e a utilizzare le mascherine, dovrebbe dire agli italiani che è possibile guarire dal coronavirus“. Queste le dichiarazioni dell’imprenditore Flavio Briatore ai microfoni di Libero sull’approccio del Governo alla pandemia. “In Italia si parla soltanto di coronavirus, questa pandemia è diventata l’assicurazione di questo governo – ha spiegato prima di concludere – Non si può vivere di elemosina, di bonus. Il bonus vacanze non ha funzionato, l’albergo che è rimasto chiuso per mesi non può sopportare una misura che poi porterà a ricevere dei soldi dal ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Sono un testimone, sono stato contagiato e ne sono uscito. Il governo, oltre ad incoraggiare la gente a mantenere il distanziamento sociale e a utilizzare le mascherine, dovrebbe dire agli italiani che è possibile guarire dal coronavirus“. Queste le dichiarazioni dell’imprenditoreai microfoni di Libero sull’approccio del Governo alla. “In Italia si parla soltanto di coronavirus, questal’assicurazione digoverno – ha spiegato prima di concludere – Non si può vivere di elemosina, di bonus. Il bonus vacanze non ha funzionato, l’albergo che è rimasto chiuso per mesi non può sopportare una misura che poi porterà a ricevere dei soldi dal ...

fattoquotidiano : Flavio Briatore rischia un processo per corruzione: “Favori al direttore dell’Agenzia delle Entrate per riavere lo… - alegio957 : RT @fasulo_antonio: Gli assessori nominati da #Giletti nel caso in cui diventasse Sindaco di #Roma: -Fabrizio Corona alle politiche giovan… - SaverioPapisca : RT @parallelecinico: 35 punti, 12 rimbalzi, 11 assist, 5 recuperi, 48 secondi totali in panchina, 8 degli ultimi 10 punti di squadra. Dai 1… - GramsciAG : RT @LucillaMasini: Giletti probabile sindaco di Roma. Assessore al traffico: Maradona Assessore all'urbanistica: Palozzi Assessore alla sal… - lelloak : RT @parallelecinico: 35 punti, 12 rimbalzi, 11 assist, 5 recuperi, 48 secondi totali in panchina, 8 degli ultimi 10 punti di squadra. Dai 1… -