Firenze: 26enne accoltellato di notte in piazza Poggi. Indagano i carabinieri (Di sabato 10 ottobre 2020) In base alle prime testimonianze raccolte è stato ricostruito che la coppia, mentre passeggiava per rientrare in albergo, arrivata in prossimità della piazza, si sarebbe imbattuta col gruppo di giovani italiani e, per motivi ancora in corso di accertamento, è nata una lite nel corso della quale il 26enne è rimasto ferito

