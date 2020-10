Elena, una vita spezzata a soli 21 anni. Tutto il paese in lutto per l’improvvisa scomparsa della ragazza (Di sabato 10 ottobre 2020) Quartesana, un incidente stradale strappa la vita a un’altra giovanissima vittima. La 21enne Elena Carlini stava percorrendo una strada di campagna, poi ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, ribaltandosi. L’incidente mortale è avvenuto durante le prime ore della mattina, verso le 7,30 in via Ponte Rigo all’incrocio con via Pomposa. I mezzo si è ribaltato nel canale sottostante. Nulla da fare le giovane ragazza della provincia ferrarese, che rimane intrappolata dentro l’abitacolo della sua autovettura, una Fiat 500. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale Terre Estensi, la giovane vittima non avrebbe preso in modo corretto la curva, motivo che ha fatto perdere il controllo del mezzo. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Quartesana, un incidente stradale strappa laa un’altra giovanissima vittima. La 21enneCarlini stava percorrendo una strada di campagna, poi ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, ribaltandosi. L’incidente mortale è avvenuto durante le prime oremattina, verso le 7,30 in via Ponte Rigo all’incrocio con via Pomposa. I mezzo si è ribaltato nel canale sottostante. Nulla da fare le giovaneprovincia ferrarese, che rimane intrappolata dentro l’abitacolosua autovettura, una Fiat 500. Secondo quanto ricostruito dagli agentiPolizia locale Terre Estensi, la giovane vittima non avrebbe preso in modo corretto la curva, motivo che ha fatto perdere il controllo del mezzo. La ...

