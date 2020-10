Dimentica il tampone per cinque giorni, 24enne ha uno choc tossico: “Un assorbente avrebbe potuto uccidermi” (Di sabato 10 ottobre 2020) Si è Dimenticata per cinque giorni di avere l’assorbente interno e questo le ha causato una sindrome da choc tossico che la stava uccidendo. È quanto successo alla 24enne Amy Williams, originaria di Basildon, nell’Essex, Regno Unito: la giovane ha rischiato così di morire perché il tampone che si era Dimenticata di rimuovere ha fatto infezione nel suo utero. È stata lei stessa a raccontare quanto successo al Daily Mail. Tutto è successo qualche settimana fa: la giovane aveva le mestruazioni e, durante un’uscita con il fidanzato è andata in bagno a cambiarsi ma qualcosa è andato storto. “Ero davvero ubriaca in quel momento e non ricordavo se ne avevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Si èta perdi avere l’interno e questo le ha causato una sindrome dache la stava uccidendo. È quanto successo allaAmy Williams, originaria di Basildon, nell’Essex, Regno Unito: la giovane ha rischiato così di morire perché ilche si erata di rimuovere ha fatto infezione nel suo utero. È stata lei stessa a raccontare quanto successo al Daily Mail. Tutto è successo qualche settimana fa: la giovane aveva le mestruazioni e, durante un’uscita con il fidanzato è andata in bagno a cambiarsi ma qualcosa è andato storto. “Ero davvero ubriaca in quel momento e non ricordavo se ne avevo ...

