Cristina Marino | ' Io e Luca Argentero sposi prima dell' estate | presto un secondo figlio'

alex13609111 : RT @Mattiabuonocore: Can Yaman, Lorella Cuccarini, Michele Morrone, Gerry Scotti, Ezio Greggio, Cristina Marino ospiti di Verissimo (non è… - Notiziedi_it : Cristina Marino a Verissimo: Io e Luca Argentero ci sposeremo presto | Video Mediaset - zazoomblog : Cristina Marino: “Mia figlia? Ferita dalle foto sul giornale” Poi la data delle nozze - #Cristina #Marino: #figlia?… - zazoomblog : Cristina Marino: “Mia figlia? Ferita dalle foto sul giornale” Poi la data delle nozze - #Cristina #Marino: #figlia… - zazoomblog : Luca Argentero e Cristina Marino sposi c’è la data - #Argentero #Cristina #Marino #sposi -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Marino

Cristina Marino e Luca Argentero presto sposi. "Lo faremo prima dell'estate", ha confermato la stessa attrice, ospite di "Verissimo", pochi mesi dopo la nascita della prima figlia Nina. Bellissima, in ...Ma ammette di essere anche amareggiata per quanto accaduto di recente. Leggi anche > 'Perché il nome Nina Speranza ? Sono i due nomi delle nostre nonne, a me e a Luca piaceva l'idea, specialmente un n ...