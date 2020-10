Apex Legends: in arrivo l’evento Shadow Royale il 22 Ottobre (Di sabato 10 ottobre 2020) by Hynerd.it Come ormai da tradizione, Respawn e Apex Legends stanno ultimando i preparativi per festeggiare Halloween assieme ai propri utenti. Nonostante non siano pervenuti ancora annunci ufficiali, l’evento Shadow Royale è già stato analizzato nelle sue caratteristiche da data-miner e leaker. A partire dal 22 Ottobre avrà inizio il terzo evento consecutivo, a coronazione di uno dei periodi più floridi del battle-Royale di Electronic Arts. L’evento in questione avrà come contenuto centrale una nuova modalità omonima. Essa non è altro che … su: Apex Legends: in arrivo l’evento Shadow Royale il 22 Ottobre Leggi su hynerd (Di sabato 10 ottobre 2020) by Hynerd.it Come ormai da tradizione, Respawn estanno ultimando i preparativi per festeggiare Halloween assieme ai propri utenti. Nonostante non siano pervenuti ancora annunci ufficiali, l’eventoè già stato analizzato nelle sue caratteristiche da data-miner e leaker. A partire dal 22avrà inizio il terzo evento consecutivo, a coronazione di uno dei periodi più floridi del battle-di Electronic Arts. L’evento in questione avrà come contenuto centrale una nuova modalità omonima. Essa non è altro che … su:: inl’eventoil 22

SSimon98 : Chi sono? Il mio nome da battaglia è SilverSimon98 e sono un amante di videogiochi e di anime, anche se quest'ultim… - SerialGamerITA : GeForce NOW: arriva The Survivalist, tante novità su Hyper Scape e Apex Legends #geforcenow #nvidia - LorixFox : Nuovo video su Apex Legends!! - - Tecno_Corriere : La tanto attesa modalità cross play per Apex Legends è stata attivata - GamingToday4 : Apex Legends – Leakkato il nuovo evento di Halloween -