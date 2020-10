Andrea Giuliacci diventa un supereroe in un podcast per bambini - (Di sabato 10 ottobre 2020) Roberta Damiata Il meteorologo Andrea Giuliacci si trasforma in un personaggio animato e spiega i segreti del clima ai più piccoli in una seri di podcast che insegnano ai bambini come prendersi cura dell'ambiente Arriva in Italia il primo podcast per bambini su ecologia e ambiente ispirato ad una serie tv d’animazione. L’iniziativa è di Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV, le due società che hanno co-prodotto i “MeteoHeroes”, il cartone animato in onda dallo scorso 6 luglio su Cartoonito (canale 46 del DTT). Negli ultimi quattro mesi, questo cartoon ha fatto registrare un grandissimo successo di pubblico, attestandosi tra gli show più seguiti del canale. I primi 5 episodi del “MeteoHeroes podcast” ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Roberta Damiata Il meteorologosi trasforma in un personaggio animato e spiega i segreti del clima ai più piccoli in una seri diche insegnano aicome prendersi cura dell'ambiente Arriva in Italia il primopersu ecologia e ambiente ispirato ad una serie tv d’animazione. L’iniziativa è di Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV, le due società che hanno co-prodotto i “MeteoHeroes”, il cartone animato in onda dallo scorso 6 luglio su Cartoonito (canale 46 del DTT). Negli ultimi quattro mesi, questo cartoon ha fatto registrare un grandissimo successo di pubblico, attestandosi tra gli show più seguiti del canale. I primi 5 episodi del “MeteoHeroes” ...

Il meteorologo Andrea Giuliacci si trasforma in un personaggio animato e spiega i segreti del clima ai più piccoli in una seri di podcast che insegnano ai bambini come prendersi cura dell'ambiente ...