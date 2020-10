Xbox Series X/S e PS5: 'gli SSD sono molto più entusiasmanti rispetto alla velocità dei loro processori' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dal giorno in cui Microsoft e Sony hanno iniziato a parlare delle loro prossime console fino ad ora, l'unica informazione che ha dominato quasi tutte le conversazioni sono i loro SSD. Xbox Series X/S e PS5 avranno entrambe un'unità a stato solido e abbiamo già sentito parlare molto di come gli sviluppatori saranno in grado di sfruttare gli SSD delle nuove console per offrire giochi molto più vasti.Christophe Gandon, amministratore delegato di Virtuos, ha affermato che con PS5 e Xbox Series X/S, le loro unità a stato solido sono molto più eccitanti rispetto ai loro nuovi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dal giorno in cui Microsoft e Sony hanno iniziato a parlare delleprossime console fino ad ora, l'unica informazione che ha dominato quasi tutte le conversazioniSSD.X/S e PS5 avranno entrambe un'unità a stato solido e abbiamo già sentito parlaredi come gli sviluppatori saranno in grado di sfruttare gli SSD delle nuove console per offrire giochi; vasti.Christophe Gandon, amministratore delegato di Virtuos, ha affermato che con PS5 eX/S, leunità a stato solido; eccitantiainuovi ...

