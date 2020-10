Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 9 OTTOBREORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE AL KM 12+500, CON CODE TRA BOCCEA E CASSIA. PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA. PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN QUESTO PER TRAFFICO. DISAGI PER CHI PERCORRE IL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE È STATO INFATTI CHIUSO IL NODO A24-TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA; AL MOMENTO CI SONO CODE DA PORTONACCIO. CI SPOSTIAMO SULL’ARDEATINA, ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA CASALI DELLE CORNACCHIOLE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN ...