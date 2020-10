Vanessa Incontrada, la conduttrice e attrice risponde così alle critiche sul suo aspetto (Di venerdì 9 ottobre 2020) La conduttrice e attrice Vanessa Incontrada da molti anni riceve critiche e attacchi per il suo aspetto fisico e ora ha deciso di ribellarsi, di rivendicare il diritto di essere come le pare: quindi formosa, in carne e felice di esserlo. Vanessa ha scelto un modo molto coraggioso e di grande impatto per rispondere a chi crede di avere il diritto di dire la sua sul suo corpo: si è messa a nudo. La stella della TV e del cinema ha posato senza vestiti per la copertina di Vanity Fair, mostrando fiera il suo corpo, e ha lanciato così il suo messaggio, che è chiaro e diretto: nessuno mi può giudicare. La battaglia di Vanessa contro le persone dalla critica facile è iniziata nel 2008, nel momento in cui era ... Leggi su aciclico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lada molti anni ricevee attacchi per il suofisico e ora ha deciso di ribellarsi, di rivendicare il diritto di essere come le pare: quindi formosa, in carne e felice di esserlo.ha scelto un modo molto coraggioso e di grande impatto perre a chi crede di avere il diritto di dire la sua sul suo corpo: si è messa a nudo. La stella della TV e del cinema ha posato senza vestiti per la copertina di Vanity Fair, mostrando fiera il suo corpo, e ha lanciato così il suo messaggio, che è chiaro e diretto: nessuno mi può giudicare. La battaglia dicontro le persone dalla critica facile è iniziata nel 2008, nel momento in cui era ...

Corriere : 'Il corpo di Vanessa Incontrada NON è, come è stato definito, «rivoluzionario». Lo è solo per quelle riviste che da… - TvTalk_Rai : Vanessa Incontrada posa nuda per Vanity Fair in tutta la sua normalità. Abbiamo bisogno anche di questi gesti per r… - Corriere : Vanessa Incontrada: «Basta con gli insulti ai corpi imperfetti» - LeGrazieWebzine : Vanessa Incontrada nel backstage di Vanity Fair. #vanessaincontrada #vanityfair #celebrity #fotografiaartistica… - marziatonon : RT @redazioneiene: Non solo Vanessa Incontrada: cosa subiscono le ragazze? @RugVero lo ha chiesto a queste giovani donne che hanno posato… -