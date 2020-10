UOMINI E DONNE anticipazioni: Michele e Carlotta si sono baciati, tensione tra Simone e Daniela (Di venerdì 9 ottobre 2020) UOMINI E DONNE, anticipazioni puntata di venerdì 9 ottobre 2020 Ultimo appuntamento della settimana con UOMINI e DONNE, in onda questo pomeriggio dalle 14,45 su Canale 5.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: GENOVEVA e URSULA, tensioni all’orizzonte?Sarà una puntata bollente quella a cui assisteremo oggi. Protagonisti in studio saranno gli over Simone e Daniela, quest’ultima in forte imbarazzo a causa delle rivelazioni piccanti del cavaliere, il quale avrebbe baciato la dama pubblicamente durante una festa di compleanno. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Ma gli scoop non finiscono qui. A quanto pare non tutto sarebbe andato per il verso giusto, dato che durante la trasmissione Simone ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 9 ottobre 2020)puntata di venerdì 9 ottobre 2020 Ultimo appuntamento della settimana con, in onda questo pomeriggio dalle 14,45 su Canale 5.Leggi anche: Una Vita: GENOVEVA e URSULA, tensioni all’orizzonte?Sarà una puntata bollente quella a cui assisteremo oggi. Protagonisti in studio saranno gli over, quest’ultima in forte imbarazzo a causa delle rivelazioni piccanti del cavaliere, il quale avrebbe baciato la dama pubblicamente durante una festa di compleanno. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Ma gli scoop non finiscono qui. A quanto pare non tutto sarebbe andato per il verso giusto, dato che durante la trasmissione...

