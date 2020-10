Trump: “Sto bene, domani farò un comizio” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo aver rifiutato il confronto virtuale con Biden, il Presidente degli Stati Uniti Trump ha preannunciato: “Sto bene, domani farò un comizio” Dopo aver definito una benedizione di Dio l’infezione da Covid in quanto gli ha consentito di conoscere e saggiare le straordinarie proprietà terapeutiche del farmaco sperimentale Regeneron, tanto da preannunciare l’intenzione di metterlo … L'articolo Trump: “Sto bene, domani farò un comizio” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo aver rifiutato il confronto virtuale con Biden, il Presidente degli Stati Unitiha preannunciato: “Stofarò un comizio” Dopo aver definito unadizione di Dio l’infezione da Covid in quanto gli ha consentito di conoscere e saggiare le straordinarie proprietà terapeutiche del farmaco sperimentale Regeneron, tanto da preannunciare l’intenzione di metterlo … L'articolo: “Stofarò un comizio” Curiosauro.

Agenzia_Ansa : Trump è uscito a sorpresa dall'ospedale per salutare in auto la folla dei suoi fan che presidia la zona - FOTO… - wikingodesign : @beppe_grillo Purtroppo è vero. E lo è in tutto il mondo da diversi anni. Quest'oggi ho seguito una nota emittente… - salcinz : RT @GiovanniAgost20: Donald Trump: 'Sto molto bene. Sabato sera farò un comizio in Florida, la sera seguente in Pennsylvania; anche la firs… -

