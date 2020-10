The Medium ha finalmente una data di uscita svelata da un nuovo trailer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il mistero in arrivo nella giornata di oggi annunciato da Bloober Team è che ora The Medium ha finalmente una data di uscita: il titolo horror sarà disponibile su PC, Xbox Series X e Xbox Series S a partire dal 10 dicembre e per l'occasione è stato pubblicato anche un trailer.The Medium è un videogioco horror psicologico in terza persona il cui gameplay brevettato ruota attorno a una realtà dualistica e si sviluppa sulle note della colonna sonora originale risultato della collaborazione tra Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka."Sfruttate abilità psichiche impareggiabili, riservate a poche persone che hanno un dono. Viaggiate attraverso le realtà oppure esploratele entrambe al contempo. Utilizzate l'esperienza Extracorporea per indagare in ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il mistero in arrivo nella giornata di oggi annunciato da Bloober Team è che ora Thehaunadi: il titolo horror sarà disponibile su PC, Xbox Series X e Xbox Series S a partire dal 10 dicembre e per l'occasione è stato pubblicato anche un.Theè un videogioco horror psicologico in terza persona il cui gameplay brevettato ruota attorno a una realtà dualistica e si sviluppa sulle note della colonna sonora originale risultato della collaborazione tra Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka."Sfruttate abilità psichiche impareggiabili, riservate a poche persone che hanno un dono. Viaggiate attraverso le realtà oppure esploratele entrambe al contempo. Utilizzate l'esperienza Extracorporea per indagare in ...

