(Di venerdì 9 ottobre 2020) Lega primo partito, Pd distaccato di oltre tre punti e FdI terzo, sopra il M5S che perde posizioni. Se si votasse oggi, il risultato delle urne sarebbe questo e confermerebbe la netta maggioranza del centrodestra. Isono quelli del, per la puntata di Piazza Pulita andata in onda ieri sera su La7, mentre contemporaneamente a Dritto e Rovescio, su Rete 4, anche Vittoriosuggellava nel merito l’ascesa di FdI e il successo. “Ha dimostrato di essere una persona seria e capace“, ha detto il direttore di Libero, commentando i risultati del partito. Il: FdI terzo partito, sopra il M5S Nel dettaglio le rilevazioni disulle intenzioni ...

SecolodItalia1 : Sondaggio Index Research, tutti i dati. FdI supera il M5S e Feltri elogia Giorgia Meloni - AnnaLu68097816 : RT @ilgiornale: L'ultimo sondaggio Index fotografa i rapporti di forza tra i partiti: bene Carroccio, dem e Fratelli d'Italia. I grillini a… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'ultimo sondaggio Index fotografa i rapporti di forza tra i partiti: bene Carroccio, dem e Fratelli d'Italia. I grillini a… - ITALEXIT78 : RT @ilgiornale: L'ultimo sondaggio Index fotografa i rapporti di forza tra i partiti: bene Carroccio, dem e Fratelli d'Italia. I grillini a… - ilgiornale : L'ultimo sondaggio Index fotografa i rapporti di forza tra i partiti: bene Carroccio, dem e Fratelli d'Italia. I gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Index

Il Partito Democratico cresce più di tutti, il Movimento 5 Stelle scende. E' la fotografia sulle intenzioni di voto degli italiani scattata da Index in un sondaggio per 'Piazzapulita'. Il primo ...Sono quasi impercettibili i movimenti di consenso rilevati questa settimana dai sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita ...