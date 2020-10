Ragazzina delle medie positiva al Covid: salgono a 21 i contagi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ventuno i cittadini di Baronissi al momento positivi al coronavirus. E’ questo il dato comunicato nel pomeriggio di ieri dal sindaco Gianfranco Valiante. Ventuno casi, dopo che purtroppo un’altra bambina ieri è risultata positiva al Covid -19. S.F. (queste le sue iniziali) dell’anno 2009, frequenta la classe I D della scuola media di Baronissi. Anche lei come gli altri bambini contagiati è da collegarsi al caso dell’istruttore risulato positivo la scorsa settimana. Al momento non si devono effettuare ulteriori controlli sui compagni di classe e sui docenti, in quanto la scuola era già stata chiusa precauzionalmente con ordinanza sindacale, firmata settimana scorsa proprio dal sindaco Valiante. S.F. sta benissimo, con la propria famiglia e’ in isolamento domiciliare. Sempre il primo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ventuno i cittadini di Baronissi al momento positivi al coronavirus. E’ questo il dato comunicato nel pomeriggio di ieri dal sindaco Gianfranco Valiante. Ventuno casi, dopo che purtroppo un’altra bambina ieri è risultataal-19. S.F. (queste le sue iniziali) dell’anno 2009, frequenta la classe I D della scuola media di Baronissi. Anche lei come gli altri bambiniati è da collegarsi al caso dell’istruttore risulato positivo la scorsa settimana. Al momento non si devono effettuare ulteriori controlli sui compagni di classe e sui docenti, in quanto la scuola era già stata chiusa precauzionalmente con ordinanza sindacale, firmata settimana scorsa proprio dal sindaco Valiante. S.F. sta benissimo, con la propria famiglia e’ in isolamento domiciliare. Sempre il primo ...

TyKRabbitHole : @moonaIee Io da ragazzina parlavo con gente di 20-30 anni e mi ci trovavo anche bene delle volte ?????? - EeElena60 : @GianpieroValer1 Questa fa parte delle cose che mi facevano fare da ragazzina ho odiato l'uncinetto - robertaramundo1 : @Massimo10489625 @zf_fabio Si infatti è vero ma come si può però una figlioletta violentarla fino alla morte, come… - skyblu_19 : @ProfCampagna @Einaudieditore @Librimondadori @MondadoriStore ??Che faccio? Tarzan delle scimmie non l'ho letto (??)… - misssamericana : ha fatto alzare una delle proposte più fresche che c’erano per far entrare l’ennesima ragazzina con la chitarra che fa karaoke... #xf2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzina delle Fidenza, serve aiuto alla fattoria degli animali salvati da una ragazzina La Repubblica La crisi climatica non se n’è andata, e neanche i Fridays for future

I ragazzi del Fridays for future, che nell’era pre-Covid sono riusciti a mobilitare milioni di persone in tutto il mondo contro la crisi climatica, ...

La Generazione Z ammira le Forze Armate e di Polizia: lo mostrano i dati dell'Osservatorio Professioni in Divisa

Cresce la stima dei giovani nei confronti delle Forze Armate e di Polizia, probabilmente spinta dall’umanità e dalla competenza dimostrate durante l’emergenza Covid. Così, in tanti, vorrebbero tentare ...

I ragazzi del Fridays for future, che nell’era pre-Covid sono riusciti a mobilitare milioni di persone in tutto il mondo contro la crisi climatica, ...Cresce la stima dei giovani nei confronti delle Forze Armate e di Polizia, probabilmente spinta dall’umanità e dalla competenza dimostrate durante l’emergenza Covid. Così, in tanti, vorrebbero tentare ...