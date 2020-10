Pd: per bambini disabili manca supporto pedagogico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in una nota il gruppo del PD capitolino: “Grave la denuncia dei sindacati che parlano di un sistema organizzativo che non funziona e per questo motivo hanno proclamato uno stato di agitazione, chiedendo anche l’intervento del Prefetto, la cui task force ha dato delle linee guida che sono ancora disattese.” “Il personale potenziato non funziona: doveva essere utile non solo per le sostituzioni ma anche per la compresenza e quindi per garantire il potenziamento degli aspetti pedagogici dopo mesi di chiusura. Grave e’ poi la situazione dei bambini disabili che non hanno supporto e assistenza adeguata.” “E’ stata modificata una delibera che prevedeva un insegnante per ogni bambino, la numero 697 del 2003. Ma oggi piu’ che ad una verifica della modifica ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in una nota il gruppo del PD capitolino: “Grave la denuncia dei sindacati che parlano di un sistema organizzativo che non funziona e per questo motivo hanno proclamato uno stato di agitazione, chiedendo anche l’intervento del Prefetto, la cui task force ha dato delle linee guida che sono ancora disattese.” “Il personale potenziato non funziona: doveva essere utile non solo per le sostituzioni ma anche per la compresenza e quindi per garantire il potenziamento degli aspetti pedagogici dopo mesi di chiusura. Grave e’ poi la situazione deiche non hannoe assistenza adeguata.” “E’ stata modificata una delibera che prevedeva un insegnante per ogni bambino, la numero 697 del 2003. Ma oggi piu’ che ad una verifica della modifica ...

matteosalvinimi : Il 9 ottobre 1963 interi paesi furono cancellati, persero la vita 1917 persone, tra cui 487 bambini. Una preghiera… - myrtamerlino : Vedere file di km per fare il #tampone è una VERGOGNA. Da Roma a Milano c'è gente che dichiara sintomi, persone anz… - giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - EmmeAA : RT @LaFionda2020: Pofferbacco che nel buio e tra le fiamme per salvare donne e bambini ci sono sempre e soltanto uomini. Maledettta maschil… - itsmikapenniman : Tutte le stagioni di hill house be like: Casa in campagna Bosco Bambini Scantinato Scivolo per spazzatura Victoria Pedretti traumatizzata -

Ultime Notizie dalla rete : per bambini "Il Maggiorlino dei libri...a Lugo": la scrittrice per bambini Manuela Salvi ospite del prossimo appuntamento ravennanotizie.it Vitamine integratori alimentari e minerali per tutta la famiglia

Presenti anche Vitamina C e B e Calcio beta-idrossi-beta-metilbutirrato monoidrato. L’integratore alimentare Pediasure è perfetto per i bambini dagli 1 ai 10 anni. Con la sua formula tripla-azione, ...

Carlo Acutis domani beato, ma come reagiscono i suoi fratellini?

Antonia risponde alla domanda di Serena Bortone sul come vivano questa situazione i due bambini, potrebbe essere un peso avere un fratello beato. “Loro lo vivono benissimo e tra l’altro hanno altre ...

Presenti anche Vitamina C e B e Calcio beta-idrossi-beta-metilbutirrato monoidrato. L’integratore alimentare Pediasure è perfetto per i bambini dagli 1 ai 10 anni. Con la sua formula tripla-azione, ...Antonia risponde alla domanda di Serena Bortone sul come vivano questa situazione i due bambini, potrebbe essere un peso avere un fratello beato. “Loro lo vivono benissimo e tra l’altro hanno altre ...