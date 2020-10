Nole e Rafa, ci vediamo in finale? A Parigi sono in gioco le gerarchie (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tsitsipas e Schwartzman contro i primi 2 del mondo. Nel femminile ultimo atto. tra la Sviatek e la Kenin Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tsitsipas e Schwartzman contro i primi 2 del mondo. Nel femminile ultimo atto. tra la Sviatek e la Kenin

gabrieleburini : @utzi_26 @LucaFiorino24 Mah, quest’anno mi sembra tutto fuorché remota questa possibilità. Ok che al 99% si troverà… - cubillius : @campagnandrea33 Prepariamoci all'ennesima pallosissima finale Rafa Nole - emilianopicco : Nei 15 roland garros precedenti Rafa ha perso in totale 27 set. Ha vinto 12 volte il torneo, in uno si è ritirato s… - Pasqual01350178 : @FBiasin Il peccatore è un fenomeno può vincere quasi contro tutti( nole rafa roger ) non ko dico io ma… - flpmbr : Bravissimo #Sinner. Ma no, non è andato minimamente vicino a battere #Nadal. Nemmeno a vincere un set. Rafa e nol… -

Tutto sembrerebbe preludere a una finale Djokovic-Nadal, pronosticata da McEnroe a Wilander a Becker, anche se dopo 10 sconfitte consecutive a Roma “el Peque” Schwartzman è riuscito finalmente a ...

Roland Garros, Steve Flink: “Nadal è molto vicino alla sua forma migliore, Sinner in Top 10 fra un anno”

Il Direttore Scanagatta e il suo collega hanno detto la loro su chi la spunterà nelle semifinali maschili e femminili dello Slam parigino. Per chi tiferebbe Federer in una finale tra Nadal e Djokovic?

Tutto sembrerebbe preludere a una finale Djokovic-Nadal, pronosticata da McEnroe a Wilander a Becker, anche se dopo 10 sconfitte consecutive a Roma "el Peque" Schwartzman è riuscito finalmente a ...Il Direttore Scanagatta e il suo collega hanno detto la loro su chi la spunterà nelle semifinali maschili e femminili dello Slam parigino. Per chi tiferebbe Federer in una finale tra Nadal e Djokovic?