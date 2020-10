Liliana Segre: “Contro Willy un branco di non umani che vidi anch’io” (Di venerdì 9 ottobre 2020) RONDINE (AR) – “Lo abbiamo visto anche di recente, branchi di uomini sfrontati che in gruppo si lanciano contro uno solo perche’ diverso. Poi presi da soli chiedono di stare in isolamento perche’ hanno paura degli altri prigionieri”. Cosi’ Liliana Segre nel corso del suo ultimo discorso pubblico rivolto agli studenti, sembra riferirsi al caso di Willy. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) RONDINE (AR) – “Lo abbiamo visto anche di recente, branchi di uomini sfrontati che in gruppo si lanciano contro uno solo perche’ diverso. Poi presi da soli chiedono di stare in isolamento perche’ hanno paura degli altri prigionieri”. Cosi’ Liliana Segre nel corso del suo ultimo discorso pubblico rivolto agli studenti, sembra riferirsi al caso di Willy.

MIsocialTW : Domani mattina ad Arezzo la Senatrice Liliana Segre renderà l’ultima testimonianza pubblica alle scuole italiane e… - Avvenire_Nei : «Grazie Liliana»: in diretta dalla Cittadella della pace l'ultima testimonianza pubblica di #LilianaSegre… - Avvenire_Nei : «Grazie Liliana»: nella Cittadella della pace l'ultima testimonianza pubblica - RaiNews : 'Scegliere sempre la vita. Io sono viva per caso'. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nella sua ultima t… - msfabiola_ : RT @Una_Gioia_Mai: 'Com'è la notte del lager? Noi dormivano, si, noi volevamo dormire: non volevamo sentire i rumori del lager di notte, i… -