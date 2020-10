Italia, Ferretti: “Abbiamo effettuato un controllo in più sui giocatori a rischio” (Di venerdì 9 ottobre 2020) ”Venendo a conoscenza dei casi in alcuni club ci è venuto incontro il protocollo della FIGC e abbiamo effettuato un controllo in più su quei giocatori che potevano essere a rischio e anche qualche membro dello staff rispetto a quanto previsto da quello della UEFA. E proprio per questo quella di oggi era una giornata importante”. Sono queste le parole di Andrea Ferretti, responsabile medico della Nazionale, il quale in seguito ai casi emersi nelle squadre Italiane ha annunciato l’esecuzione di un tampone in più rispetto ai quattro previsti in otto giorni per alcuni azzurri in ritiro a Coverciano. Per fortuna non sono stati rilevati altri positivi. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) ”Venendo a conoscenza dei casi in alcuni club ci è venuto incontro il protocollo della FIGC e abbiamounin più su queiche potevano essere a rischio e anche qualche membro dello staff rispetto a quanto previsto da quello della UEFA. E proprio per questo quella di oggi era una giornata importante”. Sono queste le parole di Andrea, responsabile medico della Nazionale, il quale in seguito ai casi emersi nelle squadrene ha annunciato l’esecuzione di un tampone in più rispetto ai quattro previsti in otto giorni per alcuni azzurri in ritiro a Coverciano. Per fortuna non sono stati rilevati altri positivi.

sportface2016 : #Italia Il responsabile Andrea Ferretti annuncia l'esecuzione di un tampone in più rispetto a quelli dettati dal… - marifcinter : Italia, dopo i casi all'Inter un tampone in più per alcuni giocatori. Il medico Ferretti: 'Venendo a conoscenza dei… - Bria59Uberti : #raigiro Stefano Rizzato voto 10 Ettore Giovannelli voto 4 Tommaso Mecarozzi voto 10 ++ Fe… - rossi20_rossi : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? A Danzica il prof. #Ferretti festeggerà le 200 partite in azzurro: “Un’avventura meravigliosa” La notizia… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? A Danzica il prof. #Ferretti festeggerà le 200 partite in azzurro: “Un’avventura meravigliosa” La no… -