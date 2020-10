“Indossare la mascherina è un gesto di grande responsabilità”: lo spot di Palazzo Chigi (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Indossarla è un gesto di grande responsabilità“. Dopo l’introduzione dell’obbligo di portare la mascherina anche all’aperto, il governo ha diffuso uno spot per sensibilizzare gli italiani e invitarli a rispettare le regole anti-contagio. L'articolo “Indossare la mascherina è un gesto di grande responsabilità”: lo spot di Palazzo Chigi proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Indossarla è undiresponsabilità“. Dopo l’introduzione dell’obbligo di portare laanche all’aperto, il governo ha diffuso unoper sensibilizzare gli italiani e invitarli a rispettare le regole anti-contagio. L'articolo “Indossare laè undiresponsabilità”: lodiproviene da Il Fatto Quotidiano.

Palazzo_Chigi : Indossare una mascherina non è solamente un obbligo, ma un gesto di responsabilità verso tutta la comunità nazional… - riccardo_fra : Serve il contributo di tutti per contenere il #Covid19. Il primo gesto da fare è indossare la mascherina. Serve a p… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” - Bossina8 : @ManfredoRoma @stanzaselvaggia infatti... per gli altri non vedo il problema di indossare la mascherina, ogni studi… - ilfattovideo : “Indossare la mascherina è un gesto di grande responsabilità”: lo spot di Palazzo Chigi -

