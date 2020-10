Impennata di casi in Italia | allo studio lockdown locali e chiusure anticipate

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Minia Latina, per i tamponi si punta sui medici di base per alleggerire i drive in. Preoccupa l'affollamento dei mezzi pubblici. Domani a Roma negazionisti in piazza

La stretta della Regione Lazio è arrivata per far fronte all'impennata dei contagi e tra le nuove misure ... L'unità di crisi della Regione Lazio ha tenuto conto dell'incremento dei casi registrati ...Mini lockdown a Latina, per i tamponi si punta sui medici di base per alleggerire i drive in. Preoccupa l'affollamento dei mezzi pubblici. Domani a Roma negazionisti in piazza ...