Gossip Uomini e Donne, Alessia Messina pensa ancora a Balotelli: “Non sto bene” (Di venerdì 9 ottobre 2020) La storia tra Mario Balotelli e Alessia Messina non è finita affatto bene. I due, infatti, hanno litigato in maniera molto pesante sui social, al punto da lanciarsi accuse velenosissime. Balotelli, per esempio, ha accusato la Messina di essere in cerca di popolarità, mentre quest’ultima lo ha tacciato di infedeltà e infantilismo. Oggi, a distanza di qualche settimana dalla rottura, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata sull’argomento, aggiornando i fan su quanto successo con l’ex calciatore della Nazionale. “Io credevo di essere fidanzata, anche se stavamo insieme da poco…” ha spiegato Alessia. E ancora, ha lanciato un’altra frecciatina a Mario, che ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 ottobre 2020) La storia tra Marionon è finita affatto bene. I due, infatti, hanno litigato in maniera molto pesante sui social, al punto da lanciarsi accuse velenosissime., per esempio, ha accusato ladi essere in cerca di popolarità, mentre quest’ultima lo ha tacciato di infedeltà e infantilismo. Oggi, a distanza di qualche settimana dalla rottura, l’ex corteggiatrice diè tornata sull’argomento, aggiornando i fan su quanto successo con l’ex calciatore della Nazionale. “Io credevo di essere fidanzata, anche se stavamo insieme da poco…” ha spiegato. E, ha lanciato un’altra frecciatina a Mario, che ...

