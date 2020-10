Fridays For Future ancora in piazza: “Per un ritorno al futuro sostenibile” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli attivisti di Fridays For Future di nuovo in piazza per rivendicare una politica ambientale e climatica più concreta da parte dell’Italia che miri al benessere delle persone. Flash mob in 100 città italiane. Nonostante la pandemia globale, soprattutto per questa ragione, verrebbe da dire, continuano le manifestazioni per il clima e l’attenzione all’ambiente in … L'articolo Fridays For Future ancora in piazza: “Per un ritorno al futuro sostenibile” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli attivisti diFordi nuovo inper rivendicare una politica ambientale e climatica più concreta da parte dell’Italia che miri al benessere delle persone. Flash mob in 100 città italiane. Nonostante la pandemia globale, soprattutto per questa ragione, verrebbe da dire, continuano le manifestazioni per il clima e l’attenzione all’ambiente in … L'articoloForin: “Per unalsostenibile” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

