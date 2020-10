Euronext-Cdp acquisisce Piazza Affari per 4,32 mld (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Euronext ha sottoscritto con London Stock Exchange Group un accordo vincolante per acquisire il 100% del capitale di London Stock Exchange Group Holdings Italia, società holding di Borsa Italiana Group, per un corrispettivo in contanti di 4,325 milioni di euro. Lo comunica la società. Euronext ha nell'operazione il "forte supporto" da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo come investitori strategici, con "l'impegno a lungo termine per supportare la crescita del Gruppo Borsa Italiana, per attrarre le pmi nei mercati dei capitali e sostenere le ambizioni di crescita di Euronext". Piazza Affari sarà il principale contributore ai ricavi del gruppo Euronext, con il 34% dei ricavi consolidati del 2019, spiega ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. (Adnkronos) -ha sottoscritto con London Stock Exchange Group un accordo vincolante per acquisire il 100% del capitale di London Stock Exchange Group Holdings Italia, società holding di Borsa Italiana Group, per un corrispettivo in contanti di 4,325 milioni di euro. Lo comunica la società.ha nell'operazione il "forte supporto" da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo come investitori strategici, con "l'impegno a lungo termine per supportare la crescita del Gruppo Borsa Italiana, per attrarre le pmi nei mercati dei capitali e sostenere le ambizioni di crescita di".sarà il principale contributore ai ricavi del gruppo, con il 34% dei ricavi consolidati del 2019, spiega ...

barbidila : RT @GruppoCDP: CDP entra in @Euronext per acquisire #BorsaItaliana, rafforzando il ruolo italiano nel mercato dei capitali europeo. Sosteni… - GattoGiov : RT @GruppoCDP: CDP entra in @Euronext per acquisire #BorsaItaliana, rafforzando il ruolo italiano nel mercato dei capitali europeo. Sosteni… - finance_commu : Lse cede Borsa Italiana a Euronext-Cdp-Intesa per 4,3 miliardi - - PSalzano : RT @GruppoCDP: CDP entra in @Euronext per acquisire #BorsaItaliana, rafforzando il ruolo italiano nel mercato dei capitali europeo. Sosteni… - GruppoCDP : CDP entra in @Euronext per acquisire #BorsaItaliana, rafforzando il ruolo italiano nel mercato dei capitali europeo… -