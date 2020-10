Eros Ramazzotti a scuola con la figlia Raffaela, è così simile ad Aurora (Foto) (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ di certo più libero Eros Ramazzotti anche in questo periodo e ha tempo per andare a prendere sua figlia Raffaela Maria a scuola (Foto). Non mancano i paparazzi in strada a Milano e uno scatto dopo l’altro non ci sono solo le immagini di papà e figlia bellissimi che tornano insieme a casa mano nella mano ma anche la curiosità di scoprire che Raffaela Maria è così simile alla sorella maggiore Aurora. La primogenita di Eros Ramazzotti è nata dalla storia d’amore tra il cantane e Michelle Hunziker, Raffaela è invece figlia di Marica Pellegrinelli ma i tratti del papà sono evidenti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ di certo più liberoanche in questo periodo e ha tempo per andare a prendere suaMaria a). Non mancano i paparazzi in strada a Milano e uno scatto dopo l’altro non ci sono solo le immagini di papà ebellissimi che tornano insieme a casa mano nella mano ma anche la curiosità di scoprire cheMaria è cosìalla sorella maggiore. La primogenita diè nata dalla storia d’amore tra il cantane e Michelle Hunziker,è invecedi Marica Pellegrinelli ma i tratti del papà sono evidenti ...

