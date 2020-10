“Doc – Nelle tue mani” al via il 15 ottobre Si farà anche la seconda stagione

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo l’esordio ottimo si pensa alladella fortunata serie di Raiuno con Luca Argentero Manca una settimana per vedere in onda la fortunata serie di “Doc –tue mani”, il medical drama che vede protagonista Luca Argentero. Intanto gli ultimi otto episodi della primaandranno in onda per sette prime serate a partire da giovedì 152020. Ascolti altissimi durante la prima parte dicon picchi di 8,9 milioni di telespettatori ed il 33% di share. Da qui si dava per scontato che si facesse il seguito. Ma la conferma che “Doc-tue mani due” si farà è arrivata solo ieri, durante la conferenza stampa (virtuale). E le sceneggiature sono già in corso ...