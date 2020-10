Covid, Galli ad Accordi&Disaccordi (Nove): “La virulenza non è diminuita. Chi generalizza come Flavio Briatore non fa il bene degli altri” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si può dire che la virulenza, la forza del Coronavirus sia diminuita? “Lo ripeto: ‘No’. Perché dipende dall’individuo”, ha spiegato il professor Massimo Galli, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, tutti i venerdì alle 22.45 su Nove, commentando un video in cui Flavio Briatore, reduce dall’esperienza al San Raffaele di Milano per essere risultato positivo al Covid, diceva di aver sofferto molto di più in occasione di una polmonite avuta l’anno precedente. “Cerchiamo di capire che le generalizzazioni vanno bene per un certo tipo di imprenditori, che magari hanno contribuito anche ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si può dire che la, la forza del Coronavirus sia? “Lo ripeto: ‘No’. Perché dipende dall’individuo”, ha spiegato il professor Massimo, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, tutti i venerdì alle 22.45 su, commentando un video in cui, reduce dall’esperienza al San Raffaele di Milano per essere risultato positivo al, diceva di aver sofferto molto di più in occasione di una polmonite avuta l’anno precedente. “Cerchiamo di capire che lezioni vannoper un certo tipo di imprenditori, che magari hanno contribuito anche ad ...

Massimo Galli: "Sta succedendo quello che avevo previsto. Focolai in tutta Italia. Attenzione al prossimo weekend". "Avevo previsto l'aumento di contagi, e purtroppo si conferma un trend rispetto al q

Massimo Galli: "Sta succedendo quello che avevo previsto. Focolai in tutta Italia. Attenzione al prossimo weekend". "Avevo previsto l'aumento di contagi, e purtroppo si conferma un trend rispetto al q