Coronavirus, focolaio in una residenza della Bocconi a Milano: 9 positivi. Almeno 180 studenti in isolamento (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Italia c'è il primo focolaio in uno studentato: è nella residenza Castiglioni dell'Università Bocconi dove attualmente i residenti risultati positivi sono 9, mentre sono Almeno 180 gli studenti che da ieri sono al suo interno in isolamento. Altri 120, che al momento dello scoppio del focolaio erano fuori dalla struttura, non possono rientrare neanche per recuperare libri o effetti personali. Milano Today scrive che alcune lezioni all'università sono state sospese con qualche settimana di anticipo. Il contagio sarebbe scoppiato a fine settembre ma, precisa Fanpage, "l'indicazione dell'isolamento è giunta solo mercoledì 7 ottobre".

"Focolaio nella Casa di riposo 'il Giardino' nel comune di Concerbiano a Rieti. Sono 25 i positivi tra ospiti e operatori. E' stata avviata l'indagine epidemiologica e la struttura è stata posta in ...

