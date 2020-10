Clio Make Up accusata di razzismo dopo il lancio della linea di correttori: 'Non è inclusiva' (Di venerdì 9 ottobre 2020) al centro di una bufera social. A sole 24 ore dall'uscita di ' OhMyLove ', il suo primo correttore liquido, la youtuber ed esperta di Make up è stata accusata di '' per aver messo in vendita delle ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) al centro di una bufera social. A sole 24 ore dall'uscita di ' OhMyLove ', il suo primo correttore liquido, la youtuber ed esperta diup; statadi '' per aver messo in vendita delle ...

micheyshair : RT @gravityfucks: per giustificare clio make up state tirando fuori statistiche e dati in percentuale dell’etnia dei suoi acquirenti che ma… - spessobestemmio : RT @gravityfucks: clio make up che sceglie i colori della sua linea di correttori: - micheyshair : RT @gravityfucks: clio make up che sceglie i colori della sua linea di correttori: - Vanity08335628 : RT @gravityfucks: per giustificare clio make up state tirando fuori statistiche e dati in percentuale dell’etnia dei suoi acquirenti che ma… - stuckysdan : RT @gravityfucks: per giustificare clio make up state tirando fuori statistiche e dati in percentuale dell’etnia dei suoi acquirenti che ma… -

Zammatteo coinvolta in una spiacevole polemica social

