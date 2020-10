Busta critica Djokovic | “Quando è in difficoltà chiama sempre il medical timeout”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Non si capisce perché un campione come lui voglia diventare antipatico, così Lo spagnolo. Lo spagnolo ribadisce che quando Nole è in difficoltàiltimeout. Nole dal canto suo si difende “Prima del match il fisio ha trattato il mio collo per due ore, non ero sicuro di poter giocare la partita. Ma fortunatamente è andato tutto come doveva andare”. Noleè nelle semifinali del Roland Garros dopo aver eliminato in quattro set Pablo Carreno? Ma non è il solo. Altri lono per lo stesso motivo. Nole si sta rendendo antipatico a molti, ...