Ballando con le Stelle, Sinisa Mihajlovic ballerino per una notte: il mister ospite con la moglie, a giudicarli sarà Selvaggia Lucarelli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sabato sera Sinisa Mihajlovic svestirà i panni dell'allenatore di calcio per cimentarsi in quelli di…ballerino. Insieme alla moglie Arianna, Mihajlovic sarà l'ospite della nuova puntata di Ballando con le Stelle. Si prospettano però scintille: l'ingrato compito di giudicare la coppia spetterà a Selvaggia Lucarelli, che quest'estate non ha risparmiato le sue critiche all'allenatore del Bologna dopo aver preso il Covid in Sardegna. Arianna e Sinisa Mihajlovic si improvviseranno in un tango, ma dovranno fare delle piroette per evitare le frecciatine della giornalista del Fatto e TPI.

