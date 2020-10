Asma grave, indagine Doxa Pharma: pazienti alla ricerca di maggiori informazioni e supporto nella vita quotidiana (Di venerdì 9 ottobre 2020) Redazione Circa tre pazienti con Asma grave su quattro evidenziano come la patologia abbia un forte impatto sulla qualità della propria vita: un dato significativo che emerge da una ricerca condotta da Doxa Pharma per Sanofi. Si tratta della prima indagine specifica su pazienti con Asma grave, di cui è da oggi disponibile un estratto su … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 9 ottobre 2020) Redazione Circa treconsu quattro evidenziano come la patologia abbia un forte impatto sulla qualit&a; della propria: un dato significativo che emerge da unacondotta daper Sanofi. Si tratta della primaspecifica sucon, di cui &e; da oggi disponibile un estratto su … Impronta Unika.

Circa tre pazienti con asma grave su quattro evidenziano come la patologia abbia un forte impatto sulla qualità della propria vita: un dato significativo che emerge da una ricerca condotta da Doxa ...

Tre pazienti con asma grave su quattro evidenziano come la patologia abbia un forte impatto sulla qualità della propria vita. Il dato emerge da una ricerca condotta da Doxa Pharma per Sanofi, la prima ...

