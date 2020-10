App Immuni: tutto quello che c’è da sapere per scaricarla e usarla subito (Di venerdì 9 ottobre 2020) Immuni: 10 buoni motivi per usare la app sfoglia la gallery Cresce in tutta Italia il numero di contagi da Covid- 19. Per sconfiggere la pandemia i comportamenti individuali sono davvero importanti. Tre le armi da utilizzare contro il virus: lavarsi le mani, mantenere le distanze di sicurezza e indossare la mascherina. A queste buone prassi comportamentali si aggiunge l’app Immuni. Al via la campagna di comunicazione Per promuover Immuni, il Governo ha dato il via alla campagna di comunicazione sulle principali reti televisive. L’obiettivo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 ottobre 2020): 10 buoni motivi per usare la app sfoglia la gallery Cresce in tutta Italia il numero di contagi da Covid- 19. Per sconfiggere la pandemia i comportamenti individuali sono davvero importanti. Tre le armi da utilizzare contro il virus: lavarsi le mani, mantenere le distanze di sicurezza e indossare la mascherina. A queste buone prassi comportamentali si aggiunge l’app. Al via la campagna di comunicazione Per promuover, il Governo ha dato il via alla campagna di comunicazione sulle principali reti televisive. L’obiettivo ...

