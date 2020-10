Acquisto auto da concessionaria: 6 step da seguire (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’Acquisto di un’auto dal concessionario è un momento importante per qualsiasi automobilista e rappresenta, solitamente, il primo grande investimento di una persona. Tuttavia, è fondamentale seguire con attenzione alcuni passaggi, per evitare eventuali truffe o per acquistare un’auto non adatta alle proprie esigenze. Prima di girare tra le concessionaria, è fondamentale avere bene in mente quale vettura acquistare e qual’ è il suo valore di mercato. Successivamente, è possibile recarsi ad un salone e seguire 6 passaggi fondamentali: Il Test DriveL’offerta di AcquistoLa firma del contratto;L’assicurazione;La registrazione dell’auto;Il passaggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’di un’dal concessionario è un momento importante per qualsiasimobilista e rappresenta, solitamente, il primo grande investimento di una persona. Tuttavia, è fondamentalecon attenzione alcuni passaggi, per evitare eventuali truffe o per acquistare un’non adatta alle proprie esigenze. Prima di girare tra le, è fondamentale avere bene in mente quale vettura acquistare e qual’ è il suo valore di mercato. Successivamente, è possibile recarsi ad un salone e6 passaggi fondamentali: Il Test DriveL’offerta diLa firma del contratto;L’assicurazione;La registrazione dell’;Il passaggio ...

pizia21 : È arrivato il venerdì pre prime day... Stasera valuto gli ultimi particolari pre acquisto (la carta docenti, final… - Garolfo : @ilpinz La responsabilità è soprattutto (solo) politica. Se lo stato centrale incentiva l'acquisto di auto con 500… - regionepiemonte : Come ottenere l'esenzione #bolloauto in caso di acquisto di autovetture di categoria euro 6 e superiori in sostitu… - PaoloZoccoli : Mi dispiace per il cortesissimo concessionario auto che mi ha fatto un prezzaccio per l'acquisto della nuova utilit… - HellobankItalia : Hai deciso di comprare una nuova automobile? Allora leggi qui e scopri come richiedere un prestito personale per l’… -

Ultime Notizie dalla rete : Acquisto auto Incentivi acquisto auto nuove: ipotesi da 400 milioni nel 2021 La Gazzetta dello Sport Acquisto auto da concessionaria: 6 step da seguire

L’acquisto di un’auto dal concessionario è un momento importante per qualsiasi automobilista e rappresenta, solitamente, il primo grande investimento di una persona. Tuttavia, è fondamentale seguire ...

Incentivi auto: nessun rifinanziamento, un autogol del Governo

La filiera del mondo auto, dai concessionari alle case automobilistiche ... fascia di emissioni erano fissati in 1.500 euro per gli acquisti con rottamazione e 750 euro per quelli senza rottamazione.

L’acquisto di un’auto dal concessionario è un momento importante per qualsiasi automobilista e rappresenta, solitamente, il primo grande investimento di una persona. Tuttavia, è fondamentale seguire ...La filiera del mondo auto, dai concessionari alle case automobilistiche ... fascia di emissioni erano fissati in 1.500 euro per gli acquisti con rottamazione e 750 euro per quelli senza rottamazione.