9 ottobre 1963, un paese cancellato dall'acqua, duemila morti: la diga del Vajont. Una tragedia immensa, intere famiglie spazzate da un'onda alta 250 metri. Zaia: «Chi ancora non capisce le conseguenze visiti il cimitero». Vajont, Longarone, Monte Toc: nomi che ai più giovani sembrano sconosciuti, puntini nelle cartine da studiare solo nelle lezioni di geografia. O in quelle di storia, se si parla di una tragedia come quella del 9 ottobre 1963. Un'onda alta 250 metri ha sotterrato e cancellato un intero paese in provincia di Belluno – Longarone – e ha lasciato sott'acqua più di duemila vittime. I familiari che riuscirono a scamparla hanno vissuto con un dolore mai cancellato: chiunque da quelle parti in Veneto si scopre abbia perso qualcuno.

