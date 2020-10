X Factor 2020 | ecco le categorie assegnate ai giudici

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 8 ottobre 2020) XBootcamp,leai: Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli Giovedì 8 ottobre è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizioneè condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli. Nella puntata di oggi abbiamo scoperto leai quattro. le scelte di a cui è stata assegnata la categoria dei. X– LedeiEmma Marrone: Under Uomini; Mika: Over: Hell Raton: Under ...